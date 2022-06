SOVICILLE – Le prossime ore saranno decisive per la sopravvivenza dell’animale. Ferito con alcuni colpi di arma da fuoco da un uomo di 67 anni residente a Sovicille (Siena).

L’aggressore, adesso indagato per tentativo di soppressione di animale, sarebbe stato provato dalle continue fughe del cane, un pastore dei Pirenei. In più sarebbe stato infastidito dalle lamentele dei vicini. Gli inquirenti avrebbero raccolto la testimonianza dello stesso padrone, che ha inizialmente ha negato di essere lui l’autore del folle gesto, poi ha confessato. L’uomo è stato anche segnalato per omessa denuncia delle munizione e trasporto abusivo d’arma. Il fucile era denunciato, ma l’indagato non possedeva il porto d’armi. L’animale è stato poi soccorso dal figlio e trasportato in una clinica veterinaria.