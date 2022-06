SIENA – Un primo punto di contatto con il futuro. Quello che avrà come palcoscenico Budrio (Bologna), dove Mustafa, Munzir e il resto della famiglia El Nezzel andranno domani per una visita istituzionale.

Nel centro emiliano c’è il centro protesi Vigorso, che si occuperà delle operazioni di padre e figlio. Gli interventi saranno fatti in un periodo successivo. “Questa prima visita – ha spiegato don Vittorio Giglio – è il primo passo per il trasferimento dalla nostra città a Budrio. Lo stiamo facendo ora perché il Covid non ha risparmiato la famiglia siriana e questo ha logicamente rallentato tutto”. La tappa principale sarà l’incontro con il sindaco Maurizio Mazzanti.