MARINA DI CARRARA – Brilla in classifica The Italian Sea Group, che per Global order book è il primo produttore italiano sopra i 50 metri per lunghezza totale di yacht realizzati.

Il gruppo di Marina di Carrara “esclusa la produzione dei Tecnomar for Lamborghini 63, che conta circa una consegna al mese, con 24 progetti all’attivo per una lunghezza complessiva di 1.374 metri, conquista il terzo posto a livello mondiale nel segmento dei superyacht e megayacht e il quinto nella graduatoria mondiale generale, salendo di 3 posizioni rispetto all’anno precedente e convalidando il proprio trend di crescita”.

“Sono estremamente orgoglioso di questo risultato, giunto dopo un anno denso di grandi successi e sacrifici – ha affermato Giovanni Costantino, founder e ceo di The Italian Sea Group –. Con ben 12 progetti all’attivo in più rispetto al ranking del 2022, ci aggiudichiamo il terzo posto a soli 10 metri di differenza dal secondo in classifica. Ringrazio e condivido questo successo con tutto il grande team di The Italian Sea Group”.

Nei primi nove mesi dell’anno, Tisg, si spiega ancora, “ha registrato un incremento dei ricavi del 25%, con un Ebitda margin del 16,5% e un portafoglio ordini che ha raggiunto il valore di 1,3 miliardi di euro, con consegne programmate fino al 2027 e un confermato progress produttivo che include oltre alle seriali e continuative consegne dei Tecnomar for Lamborghini63, 3 consegne nel 2023 e ben 5 megayacht nel 2024.