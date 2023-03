FIRENZE – Sarà una coppia di artisti più che iconici – Omar Sosa, virtuoso che si destreggia tra latin jazz e spiritualismo africano, stile classico europeo e suono dell’American west coast; e Marialy Pacheco, tra le più elettrizzanti musiciste della sua generazione oltre che la prima donna a vincere il Piano Solo Competition del Montreux Jazz Festival – ad aprire la prima edizione di “This is jazz!”.

La nuova rassegna, promossa da Fondazione Sipario Toscana e Toscana Produzione Musica con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Pisa e Fondazione CR Firenze, tra marzo e aprile porta alla Città del Teatro di Cascina (via Tosco Romagnola 656, Pisa) una carrellata di giganti del panorama mondiale.

Si parte venerdì 17 marzo alle 21.15 con i due straordinari pianisti caraibici, insieme sul palco con il progetto “Manos”: combinazione perfetta tra partner musicali in un omaggio profondo e personale ai valori musicali del loro paese natale: Cuba.

Due pianoforti, quattro mani e quattro piedi in un folle interplay tra forte e pianissimo, con le punte delle dita che sfarfallano sui tasti creando note volanti, innescando frasi, intrecciando melodie per una musica che danza. Nel 2017 Marialy Pacheco collabora con Omar Sosa per il suo album “Duets”: da questo incontro nasce il progetto “Manos” e l’album “Manos – Live in Bonn”, registrato nella sala di musica da camera del Beethoven-Haus nella capitale tedesca. Sin dal primo secondo c’è una scintilla speciale che connette due anime così legate: i due musicisti suonano in completa libertà, rispondendo ognuno a ciò che l’altro gli sta offrendo. Quando Pacheco parte con uno dei suoi attacchi distintivi, Sosa, vestito con gli abiti rituali della Santeria, fa un’apparizione suggestiva, sorridendo alla fondazione musicale; e quando Sosa crea un’atmosfera quasi ipnotica con degli effetti elettronici discreti, Pacheco mette in campo degli impulsi ugualmente elettrizzanti ed emozionanti. Poi insieme iniziano a divertirsi chiassosamente, inseguendosi l’un l’altro, ronzandosi intorno in un duetto speciale, come due farfalle in una febbre Montuno, trasportando il pubblico nel mondo del latin jazz.

Curata in sinergia da Fondazione Sipario Toscana Onlus e Toscana Produzione Musica, presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa, “This is Jazz!” proseguirà sempre alla Città del Teatro di Cascina il 13 aprile alle 21.15 con Jan Garbarek, vera e propria leggenda che da 50 anni detta lo stile del jazz europeo, accompagnato dalla sua band con special guest il percussionista indiano Trilok Gurtu, e il 30 aprile alle 21.15 con Steve Coleman, protagonista indiscusso delle scene e sassofonista cui le etichette vanno strette, insieme ai suoi Five Elements.

