PISTOIA – “Un colpo alle tasche dei nostri concittadini ed è un segnale bruttissimo”. Non usa mezzi termini Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, sull’aumento dell’addizionale Irpef.

“Quello che sarebbe interessante sapere per i cittadini se è stato fatto tutto il possibile per razionalizzare le spese e i costi e per rendere più efficiente il servizio sanitario, perché è inutile dire vogliamo più risorse se poi la macchina dove si mettono le risorse non è efficiente, non è esente da sprechi e non c’è stata una razionalizzazione”.