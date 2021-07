SAN GIMIGNANO – Dopo lo stop imposto dall’emergenza epidemiologica torna la gara podistica San Gimignano-Volterra forte anche di un nuovo protocollo d’intesa sottoscritto dalle due amministrazioni comunali.

La manifestazione che si terrà domenica 24 ottobre è organizzata dai Comuni di San Gimignano e Volterra con il determinante contributo di A.P.D. San Gimignano e Società Atletica Volterra e con il sostegno quest’anno dell’Associazione Albergatori di San Gimignano e dell’Associazione Albergatori di Volterra.

Il protocollo d’intesa

Un protocollo d’intesa tra le amministrazioni comunali di San Gimignano e di Volterra per la valorizzazione della più importante gara podistica del territorio. E’ quello firmato questa mattina dai sindaci Andrea Marrucci e Giacomo Santi alla presenza dell’assessore allo sport Niccolò Guicciardini e dell’assessore al turismo di San Gimignano Carolina Taddei in vista della San Gimignano – Volterra giunta alla 37esima edizione. Con il protocollo d’intesa, della durata triennale, le due amministrazioni comunali rinnovano l’impegno e l’investimento su questo importante evento sportivo che contribuirà al rilancio turistico delle due città dopo il periodo pandemico.

La gara

Il Comune di San Gimignano e il Comune di Volterra, in collaborazione con l’APD San Gimignano e la ASD Società Atletica Volterra, organizzano la gara podistica competitiva di circa 30km su percorso collinare, di strade meravigliose con passaggio all’interno dei boschi e della riserva naturale di Castelvecchio con culmine a circa metà gara sul Cornocchio a circa 620 metri di altezza. La manifestazione regionale di corsa su strada, inserita nel calendario FIDAL, si disputerà con partenza alle ore 9 da Piazza del Duomo a San Gimignano e con arrivo in Piazza dei Priori a Volterra.

Possono partecipare gli atleti nati nel 2001 e precedenti, italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL o con TESSERA RUNCARD o EPS che hanno firmato l’accordo con la FIDAL delle categorie Promesse e Seniores (20 ‐ 99 anni) maschili e femminili non inclusi nelle liste élite. Iscrizioni al via nei prossimi giorni. Ad illustrare i dettagli della gara Federico Bini per A.P.D. San Gimignano e Mauro Orrieri per Società Atletica Volterra.

A sostegno della manifestazione, per la prima volta e in un’ottica condivisa di rilancio del settore turistico grazie anche agli eventi sportivi, le Associazioni di Albergatori di San Gimignano e di Volterra rappresentate rispettivamente da Alessandro Sabatini e Patrizio Giannelli. E l’appello al sostegno è aperto a tutti. Proprio in occasione della presentazione della gara podistica hanno presentato un video promozionale realizzato dalle associazioni stesse e che contribuirà alla diffusione della manifestazione sportiva e dell’immagine delle due città toscane.