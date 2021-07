SIENA – Sono 6 i casi accertati di variante Delta tra quelli positivi registrati tra il 2 e il 5 luglio nei territori dell’Asl Toscana Sud (Arezzo, Siena e Grosseto).

E’ quanto comunica l’Asl Toscana Sud Est nel report bisettimanale delle nuove varianti. In particolare sono 3 i casi di variante Delta nell’aretino, 2 nel senese e 1 nel grossetano. Non solo variante Delta, però, perché nei tre territori continua a circolare la variante inglese (che è attualemente ancora quella predominante) con 1 caso nell’aretino, 5 nel senese e 4 nel grossetano. Variante brasiliana accertata in 1 caso nell’aretino, 2 nel senese e 1 nel grossetano.