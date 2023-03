FIRENZE – Torna in utile nel 2022 Toscana Aeroporti: la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa ha registrato ricavi operativi consolidati per 76,8 milioni di euro (+118,6% sul 2021), un Ebitda di 20,9 milioni (+230,6%), e un utile netto di 4,7 mln rispetto alla perdita di 5,3 milioni del 2021.

Nel 2022 6,7 milioni di passeggeri sono transitati da Firenze e Pisa, il 137% in più sul 2021, l’81,4% del traffico pre-Covid del 2019. L’indebitamento finanziario netto di 85,4 mln è in calo rispetto ai 98,7 mln del 31 dicembre 2021.

“Gli ottimi risultati raggiunti nel 2022 per entrambi gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa – ha affermato in una nota il presidente Marco Carrai – confermano la ripartenza del settore aeroportuale con la significativa ripresa dei volumi di traffico e l’avvicinamento ai livelli pre-covid del 2019. Registriamo inoltre il ritorno all’utile di esercizio per la società dopo i difficili anni della pandemia. Per il prossimo futuro, sebbene il contesto geopolitico e macroeconomico presenti diversi fattori d’incertezza, continuiamo a guardare avanti con fiducia e ottimismo confermando la visione strategica e il progetto industriale di Toscana Aeroporti con un focus particolare alle tematiche Esg di sostenibilità ambientale”.