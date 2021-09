FIRENZE – “È una grande soddisfazione. Oggi è pubblicato sui principali quotidiani lo schema con cui il ministero valuta i livelli essenziali di assistenza delle Regioni italiane e sulla base del punteggio vengono erogati anche finanziamenti premiali. E per noi è ossigeno. Ai primi tre posti ci sono Veneto, Toscana ed Emilia Romagna”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commentando le griglie ministeriali. “Questo conferma che la sanità pubblica toscana si conferma tra le tre più importanti in Italia e sono contento che questo avvenga con valutazioni fatte nel pieno del periodo Covid e dopo Covid”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine dei lavori del Consiglio regionale. “Del resto – ha aggiunto Giani – la Toscana è al secondo posto per l’espansione di vaccinazione come prima dose, grazie alla quale abbiamo superato la quarta ondata del Coronavirus”.