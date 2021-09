SIENA – Una membrana protettiva in ioni d’argento, che combatte i batteri, è stata installata su 24 autobus riservati al trasporto degli alunni delle scuole comunali di Siena.

Il progetto è stato realizzato dal gestore del servizio Tiemme Spa e ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza a bordo dei bus contro la diffusione del virus Covid-19. La membrana, scientificamente testata e approvata, è virucida e battericida ed è già stata applicata all’interno di spazi museali, in ambienti pubblici e, a Siena, all’interno della palestra della Polisportiva Mens Sana 1871. Nel caso degli scuolabus è stata applicata, invece, su tutti i punti di contatto interni al mezzo: portiere, maniglie, sedute e rivestimenti interni così da garantire la massima sicurezza per gli utilizzatori.

“Il progetto è pensato per garantire la massima sicurezza ai più piccoli frequentatori dei nostri mezzi” – ha spiegato il direttore commerciale di Tiemme Spa, Marco Pieri. Il processo di sanificazione – ha fatto sapere l’azienda in una nota – avviene in modo totalmente autonomo, senza richiedere ulteriore intervento di personale raggiungendo una sterilizzazione dell’85% già dopo 5 minuti dal contatto con i batteri e che arriva al 99% con l’utilizzo. La membrana ha un’efficacia certificata di tre anni.