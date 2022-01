FIRENZE – In Toscana tra film, documentari e serie tv è boom di set. Sono state 146 le produzioni realizzate in Toscana nel 2021, in collaborazione e con il supporto di Toscana Film Commission, che hanno generato l’incredibile incremento rispetto all’anno precedente, attestato intorno al 100%.

Se da una parte il 2020 era stato l’anno delle chiusure e del lockdown, il 2021 si è caratterizzato come l’anno della ripartenza, nel quale si sono realizzati i progetti rimandati

dall’anno precedente e quelli nuovi, grazie all’adozione di specifici protocolli di sicurezza.

“Si tratta di un bel risultato: sicuramente una buona notizia per i professionisti e le imprese che lavorano nell’indotto del settore – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – Ma l’effetto non si riduce al solo indotto. Sappiamo bene come cinema e televisione godano del potere magico di far conoscere in tutto il mondo luoghi a volti poco conosciuti, spingendo poi a visitarli: per le bellezze del territorio o per rivivere, in qualche modo, l’emozione del film appena visto. Un potere evocativo. E i tanti set ospitati nel

2021 in Toscana lasciano dunque ben sperare per un possibile aumento, in futuro, dei turisti che sceglieranno la Toscana, auspicabilmente in modo diffuso, per le loro vacanze”.

I servizi messi in campo da Toscana Film Commission hanno riguardato: location e photoscouting; organizzazione di sopralluoghi; production guide di professionisti e imprese locali; i rapporti con le istituzioni locali e nazionali; informazioni tecniche, logistico-burocratiche; facilitazioni per l’ottenimento di permessi; rapporti con gli “sportelli cinema” nei singoli comuni di tutta la regione; facilitazioni e assistenza per accommodation; utilizzo degli spazi nei cineporti di Manifatture Digitali Cinema, a Prato

e a Pisa. Attraverso i propri servizi, in parte rimodulati per soddisfare le attuali esigenze di girare in totale sicurezza, in relazione alle normative anti-contagio, Tfc ha reso possibile l’arrivo sul territorio di produzioni internazionali provenienti non solo dai paesi europei ma anche dagli Stati Uniti e dal Canada.

Le 146 produzioni audiovisive approdate in Toscana nel 2021 hanno riguardato 22 lungometraggi, 9 serie tv, 11 cortometraggi, 34 documentari, 36 set tra shooting fotografici, videoclip e spot commerciali, 34 format tv. Le giornate di lavorazione sono state in tutto 1094: 732 le giornate di ripresa e 362 quelle di preparazione. Un incremento di oltre il 100% rispetto all’anno precedente, in cui si registravano 460 giornate di lavorazione.

Da mettere in evidenza come l’industria audiovisiva rappresenti oggi un’opportunità occupazionale di rilievo per quanti lavorano – o ambiscono a lavorare – nel settore: ad essere impiegate nei vari set sono state 611 maestranze tecniche e 400 società di servizi locali, con un incremento del 150% rispetto al 2020.

Per quanto riguarda la ricaduta economica rilasciata dalle produzioni sul territorio (tra strutture ricettive, ristorazione, logistica, acquisto di beni e servizi), si registra finora una spesa di circa 9,2 milioni di euro, un numero che però ancora non tiene conto di set molto importanti – dei quali sarà possibile fare un bilancio nei prossimi mesi – tra cui quelli della serie televisiva L’Amica Geniale, la serie HBO Succession, i film italiani Colibrì e Twinky Doo’s Magic World. E’ pertanto possibile ipotizzare un indotto economico definitivo, generato dalle produzioni audiovisive in Toscana, per il 2021, di oltre 13

milioni di euro.

Un boom di set che genererà inoltre un incremento dei flussi turistici legati al cineturismo, nei prossimi anni, richiamati in Toscana dalle immagini viste sul grande e il piccolo schermo, ancora non quantificabile, ma sicuramente con numeri esponenziali.

Anche facendo un raffronto con il 2019, i dati 2021 risultano essere più che positivi. Nel 2019 le produzioni erano state 139, generando una ricaduta economica sul territorio stimata in 6 milioni di euro, a fronte però di un importante incentivo alle produzioni, il Bando Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, che aveva richiamato nella regione molti set. Rispetto al 2019, le produzioni nel 2021 risultano pertanto cresciute di oltre il 5 percento, la ricaduta economica sul territorio più che raddoppiata, pur non essendoci stati nuovi bandi, incentivi o strumenti finanziari dedicati a chi sceglie la Toscana come set.