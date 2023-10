FIRENZE – L’ecosistema urbano non fa rima con Toscana. Nella classifica redatta da Legambiente e Sole 24 ore il territorio arranca.

Per trovare una nostra provincia si deve scendere fino al 31° posto, con Lucca, seguita a ruota da Siena e Pisa (36°). Poi Livorno (48°) e Firenze (53°). Pistoia è ultima (92°). Per Siena si tratta di un passo indietro di venti posizioni, mentre Lucca ne perde cinque e Firenze dieci.

Se si prendono in esame i 19 indicatori, suddivisi in cinque macroaree (ambiente, aria, acqua, mobilità, rifiuti), qualche nota positiva invece c’è. Lucca è prima per le isole pedonali (Firenze è sesta e Siena undicesima); Prato è sesta nell’uso efficiente di suolo; Arezzo e Livorno sono quinti e sesto per consumi idrici domestici; nell’offerta del trasporto pubblico Firenze è sesta. Stessa posizione per quanto riguarda i passeggeri in rapporto agli abitanti.

La Toscana si merita invece la maglia nera per vittime. Firenze è terz’ultima e Pisa quint’ultima. Lucca è l’unica provincia regionale nelle prime 20 per raccolta differenziata, mentre Pisa è penultima in quanto a chilogrammi di rifiuti prodotti per abitante.