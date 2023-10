FIRENZE – Codice arancione sull’area nord – occidentale della Toscana per martedì 24 ottobre.

È inoltre valido dalle 11 fino alla mezzanotte di martedì per le zone centro-meridionali (per queste è inoltre attivo un codice giallo dalle 6 fino alle 11, sempre di martedì).

Sempre martedì mattina isolati temporali potranno interessare anche il resto della regione. Dal pomeriggio le precipitazioni potranno interessare tutta la regione e in serata risulteranno più probabili sulle province meridionali. I temporali potranno risultare forti, persistenti, e associati a forti raffiche di vento e grandinate.

Sulla base di questa allerta meteo, molti comuni della Toscana hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado nella giornata dì martedì. Un elenco tuttora in aggiornamento che al momento comprende le scuole – partendo dal nord della Toscana – di Massa, Carrara, Aulla, Pontremoli, Podenzana e Licciana Nardi. Discorso analogo in provincia di Livorno – a Piombino, Collesalvetti, San Vincenzo e Campiglia Marittima – e in quella di Grosseto con Follonica e Gavorrano.