FIRENZE – Allerta meteo per la Toscana per martedì 27 febbraio. Il codice arancione è stato assegnato all’area del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese per rischio idraulico. Giallo invece nel resto della Toscana.

Il presidente regionale Eugenio Giani ha sottolineato che “l’allerta gialla anche per rischio vento e mareggiate su Arcipelago e costa grossetana da questa sera fino alla giornata di domani. Il sistema regionale di Protezione civile è pienamente operativo. Prestiamo massima attenzione”. In virtù di quanto deciso dal governo toscano, rimaranno chiuse le scuole in alcuni comuni del Grossetano e della provincia di Massa-Carrara.