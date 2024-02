SIENA – Nuova assoluzione per Giuseppe Mussari. L’ex presidente di Mps è stato assolto nell’ambito del procedimento sul marchio dell’Ac Siena.

Stesso destino per l’ex patron bianconero Massimo Mezzaroma e tre dirigenti dell’istituto di credito senese, Antonio Marino, Alessandro Malfatti e Gianfranco Mariangeli. Erano accusati di bancarotta fraudolenta. Secondo l’accusa l’operazione di cessione del ramo di azienda, datata 2012, avrebbe provocato ulteriori problemi al bilancio societario considerato già in dissesto negli anni precedenti al crac. Per Mussari si tratta della quarta assoluzione con formula piena.