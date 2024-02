FIRENZE – Violazione dei domiciliari per Denis Verdini. Il tribunale di sorveglianza di Firenze sta esaminando il caso su richiesta della Procura generale fiorentina.

L’ex senatore in autunno, era stato indagato per il reato di evasione: avrebbe partecipato a Roma ad alcuni eventi. Secondo la Procura di Roma avrebbe incontrato politici, imprenditori e dirigenti di società pubbliche. Il periodo sarebbe stato tra ottobre 2021 e gennaio 2022. Verdini sarebbe stato ad alcune cene da quanto documentato dalla guardia di finanza nell’ambito di un’altra inchiesta su appalti dove l’ex senatore è indagato per corruzione con il figlio.

Verdini sta scontando una condanna definitiva a sei anni e sei mesi al termine del processo per il crac dell’ex Credito cooperativo fiorentino. Tra le possibilità c’è anche quella che l’ex parlamentare possa tornare in carcere.