ANGHIARI – Tra le piccole città nessuno batte Anghiari (Arezzo). La più bella per la rivista di viaggi Travel+Leisure, la più seguita dagli americani all’estero.

Alle sue spalle si piazzano Cortina e Tropea. Per la pubblicazione a stelle e striscie il borgo, reso celebre dall’affresco di Leonardo che ritrae la famosa battaglia del 1440 tra fiorentini e milanesi, è il “più amabile degli spot per l’Italia”, raccontandolo come un borgo di collina sul confine con l’Umbria dal quale si gode un panorama straordinario sulle circostanti montagne dell’appennino tosco-emiliano.

“Questo riconoscimento – ha affermato il sindaco Alessandro Polcri – è il frutto delle indicazioni fatte dai lettori e questo ci inorgoglisce ancor di più». La speranza è ovviamente quella di un ulteriore boom turistico, anche perchè già la Cnn aveva incoronato Anghiari tra i borghi più belli d’Europa un paio di anni fa. Eppure la vita continua a scorrere lenta”.