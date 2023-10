GENOVA – Nel mirino della Procura di Genova ci sono l’ex sindaco di Siena, Pierluigi Piccini, e il giornalista Antonino Monteleone, che hanno ricevuto gli inviti a comparire.

Sono accusati di diffamazione, in merito all’intervista “rubata” in cui si parlava di festini a cui avrebbero partecipato i magistrati che indagarono sulla morte di David Rossi. In quella intervista Piccini aveva detto che le indagini sulla morte di Rossi erano state “abbuiate” per la partecipazione alle feste dei magistrati. Per i tre pm Nicola Marini, Antonino Nastasi e Aldo Natalini, la procura aveva chiesto l’archiviazione.