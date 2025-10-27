Tempo lettura: < 1 minuto

PISTOIA – Dopo l’assalto al bus con a bordo i tifosi di Pistoia a Rieti, che ha causato la morte dell’autista Raffaele Marianella, 65 anni, il Ministero dell’Interno ha preso provvedimenti drastici.

Lo scorso settimana, il ministro Matteo Piantedosi ha firmato un’ordinanza che vieta le trasferte per i sostenitori di entrambe le squadre coinvolte nella partita di pallacanestro tra Rsr Sebastiani Rieti e Pistoia Basket 2000.

Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli impianti sportivi dove saranno disputate le gare. Per la società Pistoia Basket 2000 la misura resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, mentre per la Rsr Sebastiani Rieti il divieto si estende all’intera stagione sportiva.

Inoltre, è vietata la vendita dei biglietti per accedere alle partite a chi risiede a Rieti e a Pistoia, con l’obiettivo di prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza negli stadi.

