Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Chiesa e Università dialogano sulla responsabilità condivisa verso le nuove generazioni e il bene comune, in un tempo segnato da conflitti e fragilità.

Con questo obiettivo mercoledì 29 ottobre, alle ore 18 nell’Aula Magna storica della Sapienza a Pisa, quattro istituzioni si riuniranno a un tavolo mai condiviso prima: i tre rettori degli atenei pisani insieme all’arcivescovo della diocesi di Pisa: Riccardo Zucchi (Università di Pisa), Nicola Vitiello (Scuola Sant’Anna), Alessandro Schiesaro (Scuola Normale) e monsignor Saverio Cannistrà saranno protagonisti di un’iniziativa a ingresso libero, promossa dall’Arcidiocesi di Pisa con le tre istituzioni accademiche, che rappresenta il momento centrale del Giubileo delle Realtà Universitarie che si inserisce nel Giubileo della Speranza 2025, voluto da Papa Francesco.

L’incontro mette al centro la responsabilità condivisa verso le nuove generazioni e il bene comune, in un tempo segnato da conflitti e fragilità. Pisa, polo di attrazione per studenti e ricercatori anche internazionali, diventa teatro di una riflessione pubblica su formazione, speranza e costruzione della pace.

I quattro protagonisti si confronteranno a partire da tre parole chiave: educazione, speranza e pace. Dal confronto tra Arcivescovo e vertici accademici nascerà un dialogo aperto che lascerà poi spazio alle domande e agli interventi del pubblico presente in Aula Magna.