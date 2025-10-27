Tempo lettura: < 1 minuto

MANCIANO – La sera del 24 ottobre, poco dopo le 19:30 ora italiana, il cielo sopra la Toscana ha regalato uno spettacolo astronomico sorprendente e casuale.

Nel corso delle riprese della cometa C/2025 A6 Lemmon, l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, ha immortalato un’inaspettata ‘danza’ tra una meteora e la cometa stessa.

La meteora ha attraversato la stessa regione di cielo occupata dalla cometa, creando un suggestivo effetto prospettico: la scia rossastra lasciata dalla meteora sembra avvolgersi e intrecciarsi alla lunga coda della cometa, nonostante questa si trovi a circa 100 milioni di chilometri di distanza. L’immagine è stata realizzata grazie agli strumenti del Virtual Telescope installati a Manciano (Grosseto), luogo noto per il cielo più scuro dell’Italia continentale.

“Ho il piacere di condividere un’immagine davvero unica e spettacolare”, ha dichiarato Masi. “Nel corso delle riprese della cometa C/2025 A6 Lemmon ho avuto la fortuna di cogliere questo affascinante fenomeno, un vero colpo di fortuna.”

La cometa Lemmon ha sfiorato la Terra il 21 ottobre, passando a circa 90 milioni di chilometri di distanza. Ora prosegue il suo percorso verso il Sole e raggiungerà il punto più vicino il prossimo 8 novembre, distante 79 milioni di chilometri. Sarà in questo periodo che la cometa raggiungerà la massima luminosità, attirando l’attenzione degli osservatori, meteo permettendo.

