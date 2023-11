POGGIBONSI – Dopo il successo al cinema, la commedia, ‘Tre uomini e una culla’ un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, adattata per il teatro dalla stessa autrice del film Coline Serreau con Samuel Tasinaje, arriva martedì 7 novembre al Politeama.

In scena Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana rendono perfetto il preciso meccanismo di questo spettacolo dai tempi serratissimi. Traduzione Marco M. Casazza, regia Gabriele Pignotta e Alessandro Marverti. Con i protagonisti, animano la commedia Fabio Avaro, Carlotta Rondana, Malvina Ruggiano. Produzione a ArtistiAssociati.

Molti ricordano i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà ‘improvvisati’ nella pellicola francese degli Anni Ottanta. La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita.

La trama è attuale: tratta con lievità e simpatia temi dibattuti e attuali, come il ruolo genitoriale e i nuovi modelli di famiglia. In un grande e lussuoso appartamento nel centro di Parigi convivono tre scapoli convinti: il latin lover Jacques, steward dell’Air France; Pierre, impiegato presso una agenzia; Michel, disegnatore tecnico per uno studio di progettazione.

I tre occupano il loro tempo libero organizzando feste, cene e incontri galanti. Mentre Jacques è assente per un lungo viaggio di lavoro, davanti alla porta di casa viene lasciata una neonata: un ritrovamento che sconvolgerà la vita dei nostri scapestrati, e forse anche di altri, ma farà anche capire loro il valore dell’affetto e della solidarietà.

Inizio spettacolo ore 21 (www.politeama.eu).