GROSSETO – Il Walking Festival primaverile 2021 dà appuntamento agli amanti del trekking naturalistico nella bellezza del Parco dell’Arcipelago Toscano dal 20 marzo al 30 maggio.

Un invito a immergersi nei piccoli borghi ricchi di tradizioni, nei colori delle fioriture primaverili, con passeggiate a tema, degustazioni, nella calma, lontani dalla confusione e in piena sicurezza sanitaria. Il programma interessa le isole di Pianosa Elba, Pianosa, Giglio e Capraia.

Le novità

Fra le novità di quest’anno le geo-experience, appuntamenti dedicati alla geologia, e i biowatching, passeggiate per approfondire la conoscenza dei siti protetti dal progetto Rete Natura 2000: trekking durante i quali i partecipanti avranno il privilegio di essere accompagnati da esperti geologi e naturalisti per unire il piacere di camminare a quello di conoscere sempre meglio il patrimonio geologico e naturalistico tutelato dal Parco. Ci saranno poi i Trekking del km0, durante i quali le passeggiate ci condurranno fino ai luoghi delle produzioni, per degustare miele, vino, formaggi e piatti tipici della cucina locale.

Come prenotare

Ma la novità più importante riguarda il sistema di prenotazione. Da quest’anno tutti gli eventi proposti dal Parco Nazionale su tutte le isole saranno prenotabili direttamente online. Basta cliccare questo link e consultare il calendario, per poi essere indirizzati al sito dove è possibile completare la prenotazione pagando, ove richiesto, con carta di credito.

Gli appuntamenti in programma

SABATO 20 MARZO. Isola d’Elba. Trekking del km0 – Strade vicinali e vecchi coltivi

Strade vicinali, antiche vigne, muretti a secco, briglie e carbonaie. Un piacevole percorso dove leggere le pagine della storia contadina elbana, fra usi, tradizioni e simpatici aneddoti. Durante il percorso golosa sosta all’agriturismo Fonte di Zeno e osservazione del Giardino delle Farfalle con il naturalista Leonardo Forbicioni. Ritrovo: ore 10 Marciana Marina, Moletto del Pesce – Durata: 6 ore – Difficoltà: media. Evento su prenotazione, € 10.

SABATO 27 MARZO. Isola d’Elba. Meditazione camminata sulla spiaggia di Lacona

In occasione del Decennio delle Scienze Oceaniche proclamato dall’ONU (2021-2030), con Antonella Vitacca – Istruttrice di Mindfulness – sperimentiamo la ricchezza del Blue Gym Effect, cioè dei comprovati benefici derivanti dall’attività fisica svolta nelle vicinanze delle aree marine. L’evento prevede una meditazione camminata sulla spiaggia e una meditazione seduta di fronte al mare, per valorizzare il nostro legame con il “fratello blu”. Ritrovo: ore 11 spiaggia di Lacona – Durata: 1h 30’ Difficoltà: facile. Evento su prenotazione, gratuito.

DOMENICA 28 MARZO. Isola d’Elba. Grassera e i corsari

Escursione trekking che, dall’Eremo di Santa Caterina, raggiunge San Quirico e la Torre e del Giove, ripercorrendo le tappe delle incursioni del corsaro Khayr al-Dīn, detto il Barbarossa, che hanno portato alla tragica distruzione del borgo, mai più ricostruito, di Grassera. Ritrovo: ore 10:00 Rio Elba, Casa del Parco – Durata: 4 ore – Difficoltà: medio-facile. Evento su prenotazione, gratuito.

Protocollo Covid

Il Parco nazionale adotta uno specifico protocollo COVID, che limita a 15 partecipanti il numero dei prenotati per ogni evento e che assicura lo svolgimento delle attività in sicurezza. Per ogni esigenza e informazione contattare Info Park, 0565 908231 – info@parcoarcipelago.info