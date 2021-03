FIRENZE – Dalla Firenze di Dante Alighieri a quella di oggi: è uno degli eventi principali della World heritage sites week, settimana di eventi (online) organizzata dall’ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con Unesco e dall’associazione Mus.e e in programma dal 22 al 28 marzo.

Oltre a Firenze partecipano al progetto anche le città di Porto, Edimburgo, Bordeaux, Santiago de Compostela. Ad aprire la manifestazione un incontro online di presentazione del Piano di gestione e sostenibilità del centro storico di Firenze dal titolo ‘Florence world heritage community’ coordinato dal site manager Carlo Francini: l’obiettivo è coinvolgere i cittadini dei valori del centro storico, in un’ottica di sostenibilità e integrazione.

Il video inedito

Il 28 marzo ci sarà la possibilità di fruire di un video inedito della durata di 20 minuti dedicato alla Firenze di Dante Alighieri nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte del sommo poeta. Per l’occasione sarà inoltre pubblicato il booklet con i disegni realizzati dagli studenti durante l’attività didattica ‘Wish you were here’ svolta nel 2020 con le scuole primarie fiorentine.

Assessore all’urbanistica Del Re: «Prendersi cura degli spazi del centro storico per momenti di conoscenza e coinvolgimento»

«La gestione sostenibile del patrimonio urbano, ossia una gestione solidale, integrata e resiliente – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, ambiente, agricoltura urbana e turismo di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re – sta assumendo un valore sempre maggiore per la comunità e l’amministrazione della città, che tramite i progetti europei trova preziose occasioni di confronto con altre città Patrimonio Mondiale. Da parte dell’amministrazione è forte la spinta a prendersi cura degli spazi del centro storico e l’idea di raccontarli anche in forma virtuale mira ad offrire momenti di conoscenza e coinvolgimento, piacere e conforto in compagnia del patrimonio storico e culturale in questo scenario di emergenza».