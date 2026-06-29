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DICOMANO – Un treno regionale è uscito dai binari mentre marciava sulla ferrovia del Mugello all’altezza di una semicurva prima del paese di Dicomano (Firenze).

Secondo quanto si è appreso dal gruppo Fs, non risultano feriti tra i circa 50 passeggeri a bordo. Sono andati fuori dalle rotaie alcuni gruppi di carrelli (ruote) del convoglio Pontassieve-Borgo San Lorenzo. Secondo le Fs, che hanno avviato accertamenti, il treno procedeva a bassa velocità; uscendo dalla sede ferroviaria, è rimasto dritto, senza rovesciarsi. Ora la linea resta bloccata fino alla rimozione del convoglio e alle riparazioni dei danni. Il gruppo Fs sta assistendo i passeggeri nella stazione di Dicomano dove vengono fatti convergere dei bus per proseguire il viaggio. Molti sono pendolari.

Il sindaco Massimiliano Amato, oltre all’assistenza necessaria, si è sincerato della riapertura dei passaggi a livello che tagliano in due il paese di Dicomano. Sulla linea, come ha ricordato il sindaco, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I passeggeri sono scesi in maniera autonoma dal convoglio e si sono diretti verso la stazione a piedi.

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