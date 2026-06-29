SIENA – E’ stata la Contrada di Valdimontone a vincere la prima prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Canarinu e il fantino esordiente Salvatore Nieddu.
Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.45. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la prima prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.
Onda Carlo Sanna Detto Brigante Anda e Bola, Civetta Giuseppe Zedde detto Gingillo Viso d’Angelo, Giraffa Federico Guglielmi detto Tamurè Diosu De Campeda, Leocorno Andrea Sanna detto Virgola Volpino, Aquila Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro, Torre Enrico Bruschelli detto Bellocchio Entu de P. Ulpu, Bruco Dino Pes detto Velluto Donrodrigo
Drago Diego Minucci Eberardo, Valdimontone Salvatore Nieddu Canarinu, rincorsa Oca Sebastiano Murtas detto Grandine Benitos.