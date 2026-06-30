Palio, è stata l’Imperiale Contrada della Giraffa a vincere questa mattina, martedì 30 giugno, la seconda prova del Palio del 2 luglio 2026, con il cavallo Diosu de Campeda e il fantino Federico Guglielmi detto Tamurè.
Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la seconda prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.
Oca Sebastiano Murtas detto Grandine Benitos, Valdimontone Salvatore Nieddu Canarinu
Drago Diego Minucci Eberardo, Bruco Dino Pes detto Velluto Donrodrigo, Torre Enrico Bruschelli detto Bellocchio Entu de P. Ulpu, Aquila Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro
Leocorno Andrea Sanna detto Virgola Volpino, Giraffa Federico Guglielmi detto Tamurè Diosu De Campeda, Civetta Giovanni Puddu Viso d’Angelo, rincorsa Onda Carlo Sanna Detto Brigante Anda e Bola.
Per la terza prova (questa sera, ore 19.45) l’ordine ai canapi sarà secondo l’ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: Bruco, Leocorno, Civetta, Onda, Aquila, Valdimontone, Torre, Drago, Oca, Giraffa (rincorsa).
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