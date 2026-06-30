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Dopo il recente passaggio di proprietà de La Nazione, storico giornale fiorentino, anche Il Tirreno, quotidiano livornese e della costa passa di mano.

L’annuncio è stato dato dagli attuali proprietari. Il Gruppo Sae (Sapere Aude Editori) dichiara di avere sottoscritto “un accordo vincolante con la famiglia Olivetti Rason per il tramite della holding Gin. Viene ceduto il 100% delle quote di Sae Toscana, società proprietaria del quotidiano Il Tirreno.

Due storiche testate toscane, dunque, cambiano di proprietà nello stesso anno, il 2026. Un fatto a suo modo storico. E passano di mano a due soggetti che, per la prima volta, decidono di cimentarsi con l’editoria. Settore che non vive certo un momento facile.

Nel caso de La Nazione, e di tutto il gruppo Quotidiano Nazionale (Giorno – Nazione – Resto del Carlino) a diventare proprietario dallo scorso 15 maggio è Leonardo Maria Del Vecchio, erede del fondatore di Luxottica. In quest’ultimo caso i propritari saranno la famiglia Olivetti Rason. Finora si sono occupati di “investimenti immobiliari, finanziari e dello sviluppo di progetti di valorizzazione di asset di particolare pregio”.

“Con l’acquisizione de Il Tirreno – scrivono in una nota – Gin amplia il proprio raggio d’azione entrando nel settore dell’informazione e della comunicazione, con l’obiettivo di affiancare agli investimenti propri del suo core business un nuovo percorso industriale attraverso l’investimento in uno dei quotidiani storici della Toscana, che da oltre 140 anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio”.

La nota del sindacato dei giornalisti

Immediata la nota stampa dell’Associazione Stampa Toscana, il sindacato dei giornalisti che “dichiara la sua disponibilità a sedersi al tavolo con la nuova proprietà, insieme al Comitato di redazione e d’intesa con la Federazione Nazionale della Stampa, per un vero rilancio della storica testata, centrale nell’informazione della Toscana. Da sempre al fianco dei colleghi de Il Tirreno, così come di tutti i giornalisti che operano nella regione, Assostampa Toscana ha seguito passo passo i momenti difficili attraversati dalla testata e si augura che con la nuova proprietà si possa instaurare un rapporto che abbia come unico obiettivo la ripresa del giornale e una prospettiva di sereno lavoro per tutti coloro che, quotidianamente, s’impegnano a produrlo”.

L’annuncio comunica anche che il perfezionamento dell’operazione (closing) è previsto entro il prossimo 30 settembre.