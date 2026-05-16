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Il gruppo Lmdv Media, che fa riferimento a Leonardo Maria Del Vecchio, annuncia di avere perfezionato il “closing” relativo all’acquisto di Editoriale Nazionale, la società che edita i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn.

Con questa operazione, Lmdv Media acquisisce il controllo dell’80% del gruppo Monrif che fino a oggi faceva riferimento alla famiglia Monti Riffeser. Da un anno si rincorrevano voci di un interesse della società di Del Vecchio per il gruppo editoriale, dopo che non era andato a buon fine l’acquisto de La Repubblica. Poi, nel gennaio scorso l’annuncio ufficiale dell’acquisto, perfezionato oggi con il closing. Per il giornale più antico della Toscana, La Nazione, che dal 1859 esce ogni giorno nelle edicole toscane è un passaggio storico.

Il passaggio di proprietà chiude dunque una storia pluridecennale tra le storiche testate milanese, bolognese e fiorentina e la famiglia Monti. Nel 1966 fu Attilio Monti, già proprietario del bolognese Il Resto del Carlino e del quotidiano sportivo Stadio, ad acquistare La Nazione, la cui sede fu spostata nello stabilimento di via Paolieri (dove si trova ancora oggi), con ingresso da piazza Beccaria.

Con questo passaggio, Leonardo Maria Del Vecchio conferma il “proprio impegno nel settore dell’informazione e dei media, con l’obiettivo di garantire continuità a un modello autorevole, indipendente e di qualità”, si legge in una nota.

La Nazione cambia proprietà. Inizia l’era di Leonardo del Vecchio

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