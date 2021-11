VOLTERRA – Ben trecentosettanta le persone che lo scorso 7 novembre sono salite sulle carrozze del Treno del Sale, fra cui molti bambini.

Un altro successo per il treno a vapore quindi, in un periodo di bassa stagione, a dimostrazione che la linea è viva ed ha molte potenzialità inespresse. Addirittura un migliaio, a detta degli organizzatori, quelle che non hanno potuto partecipare per esaurimento dei posti disponibili, contingentati all’ottanta per cento in base alle normative di contrasto alla pandemia. Complice anche l’appuntamento saltato, causa Covid, lo scorso anno, si sono accumulati i tentativi di partecipare all’evento, che ha visto anche l’imperdibile visita alle Saline. Si è registrato il tutto esaurito quindi anche per i locali della frazione, che hanno offerto menu del territorio della tradizione ai visitatori. Protagonista della giornata la cosiddetta “Regina”, locomotiva classe 1915, che con i suoi cento sei anni, ha incantato grandi e piccini.