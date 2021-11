VOLTERRA – All’ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra (Pisa) da lunedì prossimo saranno attivi i quattro letti di terapia sub intensiva ‘Setting 2A’.

«Un risultato importante per la sanità in Alta val di Cecina», afferma in una nota Maria Letizia Casani, direttore generale della Asl Toscana Nord ovest spiegando che «l’apertura dei nuovi posti letto permetterà di sviluppare l’attività chirurgica sia di elezione sia di urgenza, ampliando così la platea dei pazienti, potremo così assistere anche chi necessita di ventilazione non invasiva e monitorare chi è stato sottoposto a fibrinolisi sistemica».

«L’apertura dei quattro posti letto rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo del nostro ospedale e permetterà di valorizzare in maniera adeguata i servizi sanitari dell’Alta Val di Cecina, a vantaggio di tutti i cittadini di questo territorio – commenta il sindaco Giacomo Santi – Il percorso, iniziato due anni fa, con il piano di ‘rifunzionalizzazione’ continua, a conferma dell’importanza dell’ospedale di Volterra all’interno della rete aziendale e della volontà di continuare a garantire in questa sede servizi di qualità ed al passo con i tempi».

Il ‘setting 2A’ è adiacente al reparto di medicina interna, «tutti i letti sono dotati di un sistema di monitoraggio, possono così accogliere pazienti pre e post chirurgici che necessitano di osservazione costante o sottoposti a fibrinolisi sistemica per ictus ischemico o che richiedono un controllo più intenso che sono circa il 10-15% dei ricoverati – riferisce la nota della Asl Toscana No – . Il livello 2A comporta, inoltre, una forte integrazione multiprofessionale con gli infermieri per i criteri di selezione ed assistenza che vede la medicina interna come la specialità di riferimento».