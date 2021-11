SIENA – Giornata alla scoperta delle bellezze senesi per Camila Giorgi. La tennista 29 enne di Macerata, oltre ad essere al momento la miglior tennista italiana nel ranking WTA, come eleganza è da sempre tra le Top mondiali.

Da qualche tempo si è stabilita in una villa nelle colline di Calenzano, a due passi da Firenze. Tennista di successo, ma anche influencer. Camila Giorgi su Instagram conta quasi 430mila follower. Condivide con loro foto in allenamento, ma anche quelle più sexy, che mettono in luce tutta la sua bellezza.