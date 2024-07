PISA – Pisa Jazz Rebirth cala gli assi, con tre artisti d’eccezione tutti in una sola notte per un appuntamento imperdibile con la grande musica.

Sabato 20 luglio al Giardino Scotto di Pisa (Lungarno Fibonacci 2) il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide – con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa – partirà alle 20.45 con una line up esplosiva.

Apertura affidata a un veterano della scena mondiale: il batterista indiano fuoriclasse Trilok Gurtu, col 21/mo disco “One Thought Away” fresco di pubblicazione e la promessa di un live tra assoli smaglianti e groove di profonde radici.

Alle 21.30, Lakecia Benjamin, sassofonista newyorkese pluripremiata dallo stile inconfondibile tra jazz, funk e R&B – 3 Grammy all’attivo, tra le collaborazioni Missy Elliot e Alicia Keys, canonizzata nell’Olimpo della musica dalla recente partecipazione ai Tiny Desk Concerts e al Late Show with Stephen Colbert – sul palco con “Phoenix Reimagined”, live studio album appena uscito che riprende il successo dell’ultimo lavoro, “Phoenix”, con ospiti del calibro di Angela Davis, Wayne Shorter, Dianne Reeves.

Chiusura in grande con l’installazione performativa “Notes for a Speech”, fruibile in sue sessioni (a mezzanotte e a mezzanotte e mezza), firmata dall’eclettico polistrumentista Beppe Scardino e presentata in coproduzione con Festival Fabbrica Europa per rendere omaggio alla figura mitica di Amiri Baraka, scrittore, poeta, saggista, drammaturgo, musicista e attivista politico che ha influenzato enormemente sia il lavoro di giganti del jazz che molti movimenti rivoluzionari mondiali (prevendite su Ticketone, info, orari e prezzi www.pisajazz.it).