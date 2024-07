AREZZO – Max Angioni con il suo nuovo lavoro “Anche meno” per ironizzare attraverso le domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita e la celebre Premiata Forneria Marconi, che canta De André nel suo concerto speciale “PFM canta De André Anniversary” a quarantacinque anni di distanza dal tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”.

Saranno loro i protagonisti degli imperdibili appuntamenti di venerdì 19 e sabato 20 luglio, ore 21, alla Fortezza Medicea di Arezzo nell’ambito dell’ “Estate in Fortezza 2024”. La rassegna è a cura di Fondazione Guido D’Arezzo presieduta dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti, con la collaborazione di Comune di Arezzo, Officine della Cultura, Teatro Verdi Montecatini, La Filostoccola e Mengo Music Fest (biglietti in vendita su circuito Ticketone e www.discoverarezzo.com).

Max Angioni torna a teatro con il suo nuovo spettacolo comico “Anche meno”, uno show in cui l’attore non risparmia la sua proverbiale autoironia per far divertire il pubblico, un mondo immaginifico attraverso cui vengono filtrati i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, passando dai ricordi delle prime volte e delle grandi conquiste.

Un evento speciale quello di sabato 20 luglio: la celebre Premiata Forneria Marconi, gruppo nato nel 1970 in un mix di musica rock, progressive e classica creando un’unica entità affascinante, canta De André e torna sui palchi di tutta Italia per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese con “PFM canta De André Anniversary” durante il quale, oltre alla scaletta originale, verranno eseguiti brani da “La buona Novella” completamente rivistati dalla band.

Inoltre, il palco vedrà una formazione spettacolare: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Special guest: Luca Zabbini (tastiera e voce), nelle date di “PFM canta De André” sarà sul palco anche Michele Ascolese (chitarra acustica).