FIRENZE – Un nuovo album che ha debuttato ai primi posti delle classifiche, la colonna sonora di un film in concorso al Locarno Film Festival e un tour estivo che martedì 23 luglio lo porta dritto sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine, a Firenze.

Mesi intensi per Vasco Brondi, che ritrova il pubblico fiorentino sull’onda dell’ultimo album “Un segno di vita”. Un progetto che lo vede esplorare nuove dimensioni musicali e tematiche profonde, confermando la sua capacità di narrare la contemporaneità con sensibilità e intelligenza. L’album, anticipato da tracce di forte impatto come “Illumina tutto” e “Fuoco dentro”, è accompagnato dal “Piccolo manuale di pop impopolare”, un libro che racconta il dietro le quinte della sua creazione artistica.

I biglietti – posto unico 34,50 euro

Vasco Brondi si è cimentato nella scrittura della colonna sonora di “Fiore Mio”, il film scritto, diretto e interpretato dallo scrittore Paolo Cognetti, che verrà presentato in anteprima mondiale il 6 agosto al Locarno Film Festival. Per l’occasione Vasco Brondi, oltre alla colonna sonora del film, ha scritto e interpretato un brano inedito, “Ascoltare gli alberi”, inserito nei titoli di coda del film. E ancora, il 2024 si chiuderà con un grande concerto a Milano, per festeggiare i dieci anni di “Costellazioni”, album pubblicato con il progetto Le Luci della Centrale Elettrica.

