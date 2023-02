MILANO – Le scelte ambientali della Toscana premiano. La Regione ha ricevuto il “Best Green Destination Italia”.

Il riconoscimento è stato conferito in occasione della Borsa internazionale del turismo dal Gruppo italiano stampa turistica nell’ambito del Premio Gist Green Travel Award 2022 per le eccellenze del turismo sostenibile e responsabile.

“Ringraziamo il Gist – ha commentato l’assessore Leonardo Marras –, è un attestato di valore al lavoro che stiamo portando avanti insieme ad amministratori e operatori dei territori. Siamo impegnati già da tempo a valorizzare la destinazione toscana con un’offerta sempre più sostenibile: gli atlanti dei cammini e del bike ne sono due esempi, ma anche il percorso avviato in autunno per creare una carta dei valori del turismo sostenibile con impegni concreti, realizzabili e condivisi. Sono certo che questo premio sarà uno stimolo per tutti per continuare su questa strada”.

Soddisfatto anche il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi: “Il mio personale ringraziamento al GIST per il premio ricevuto. Si tratta del riconoscimento a un impegno di tutti, a conferma della grande collaborazione tra governance pubblica e privata. Al centro, l’attenzione alla conservazione dell’ambiente e ad un equilibrio ritrovato tra l’uomo e ciò che lo circonda. Valori antichi vissuti in una chiave di grande contemporaneità”.