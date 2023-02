FIRENZE – Perché non trascorrere un San Valentino nelle sale di un museo perdendosi romanticamente nella meraviglia delle opere d’arte esposte?

La Galleria dell’Accademia di Firenze, martedì 14 febbraio, celebra la festa degli innamorati con l’iniziativa ART INSPIRES LOVE #artinspireslove, realizzata insieme ad alcune studentesse del corso di fotografia dell’Accademia di Belle Arti. Nella Sala del Colosso e nella Tribuna del David saranno allestiti appositamente due set fotografici (in due fasce orarie: 10-12, 14-16) e tutte le coppie sono invitate a fermarsi per una foto ricordo davanti all’imponente Ratto delle Sabine del Giambologna oppure con lo sfondo del mirabile eroe scolpito da Michelangelo, il David con le sue caratteristiche pupille a forma di cuore, dovute, in verità, alla particolare lavorazione del marmo con lo strumento del trapano. Tutte le foto scattate saranno pubblicate sui social e sul sito del museo, rendendo questa giornata unica per chi vi partecipa (#artinspireslove | #gafirenze | www.facebook.com/galleriadellaccademia | www.galleriaaccademiafirenze.it).

Orario di apertura: 8.15-18.50 (ultimo ingresso 18.20)

Biglietto intero 12€; ridotto (per i giovani 18-25 anni) 2€; gratuito fino a 18 anni

La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

È possibile prenotare il biglietto e l’orario di ingresso anche telefonando a Firenze Musei: Tel +39 055 294883 | Costo della prenotazione: € 4,00