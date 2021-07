SIENA – Tre nuovi itinerari urbani ed uno extraurbano del progetto ‘Camminare allunga la vita’ vanno ad arricchire il sito internet www.stradedisiena.it dedicato al turismo outdoor e realizzato dal Comune di Siena.

Leggi Terre di Siena. Sito per turismo in bici e a piedi, info anche su officine e cantine bike friendly

«Si tratta di tragitti in ambito urbano che sono di grande interesse anche per i visitatori che vogliono unire lo sport alla scoperta della città e delle sue bellezze artistiche e ambientali», spiega in una nota l’assessore comunale al turismo Alberto Tirelli.

I tre percorsi urbani

I tre percorsi urbani interessano varie zone della città: il primo, di 5,10 km, tocca San Prospero, la Fortezza e via Avignone; il secondo si snoda tra Petriccio e Acquacalda per 4,5 km, mentre il terzo a San Miniato è di 3,6 km. Il quarto itinerario, extraurbano, di 13,9 km, si articola intorno a Pian del Lago. I tre itinerari urbani sono tra loro collegati attraverso un sistema di tracciati secondari, anch’essi mappati e con consumi calorici stimati, per permettere, anche agli sportivi più allenati, di usufruire di una rete più ampia per il proprio allenamento all’aria aperta. Collegamenti questi che mettono in comunicazione anche le aree fitness già presenti in Fortezza, Parco Unità d’Italia e San Miniato. A corredo degli itinerari sarà inoltre, collocato un sistema cartellonistico informativo nel quale, insieme alle notizie sulle distanze e il tracciato, si potranno individuare anche i dispendi calorici.