PRATO – La disperazione ha preso il sopravvento e in un raptus improvviso una donna ha ucciso il marito a Vernio (Prato). L’uomo, 87 anni, era malato di Alzheimer, soffocandolo con un cuscino.

La donna, 82 anni, ha cercato di togliersi la vita, ma è stata fermata dal figlio dopo essersi ferita alla gola. Trasportata in ospedale, si trova in stato di arresto, ma in condizioni non gravi. Dietro la tragedia, la sofferenza della vittima, allettata da anni.

