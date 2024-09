SIENA – ‘Santa Caterina: siate costruttori di pace’ è l’evento musicale che si terrà giovedì 3 ottobre, ore 17, nella Basilica Cateriniana di San Domenico, offerto a Siena dal 68° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, nell’ambito delle celebrazioni del ‘XXV Anniversario della Proclamazione di Santa Caterina da Siena a Compatrona d’Europa’. Protagonista, con la collaborazione dell’Accademia Musicale Chigiana, il Coro della Cattedrale di Siena ‘Guido Chigi Saracini’, 40 coristi, diretto dal Maestro Lorenzo Donati.

«Questo omaggio alla città – dice Francesco Gaudini presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siena – del nostro 68° Congresso Nazionale, valorizza la reciproca intesa per un consesso che, riteniamo, rappresenta una grande occasione. Il contributo alle celebrazioni in onore di Santa Caterina è motivo di soddisfazione. Con l’Ordine dei Frati Predicatori del Convento di San Domenico che ci ha concesso questa opportunità, ringraziamo l’Accademia Musicale Chigiana e il maestro Lorenzo Donati: il programma salda le celebrazioni alle istanze della nostra professione sviluppate dal Congresso. Siamo certi della risposta della città, della sua partecipazione e coinvolgimento».

«L’Accademia Musicale Chigiana – dice il presidente Carlo Rossi – ha accolto con entusiasmo la proposta dell’Ordine degli Ingegneri di Siena di collaborare alla realizzazione di un evento speciale, che si aggiunge agli altri organizzati dall’Ordine dei Frati Predicatori del Convento di San Domenico, per celebrare una ricorrenza così importante.

Si tratta di una iniziativa realizzata con la partecipazione sinergica di diverse istituzioni, sia locali che nazionali, che vedrà protagonista il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, ormai una solida realtà, creata con l’Opera della Metropolitana e riconosciuta nel mondo come un’eccellenza di Siena, consentendo a tutta la comunità senese e agli ospiti del 68° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia di poter vivere un momento unico di musica ed elevazione spirituale, in una cornice suggestiva come quella della Basilica di San Domenico. Un progetto che permette di raggiungere diversi obiettivi che ci stanno a cuore: fra gli altri, la realizzazione di eventi di qualità di rilevanza nazionale, in sinergia con altre istituzioni; la valorizzazione delle bellezze di Siena e del suo territorio; la promozione degli ensemble chigiani».

«‘Santa Caterina: siate costruttori di pace’ – spiega il direttore Lorenzo Donati – è pensato in collegamento con la figura della Patrona per alcuni testi utilizzati e per la scelta di tematiche tipiche della dialettica cateriniana: il rapporto tra fuoco/energia e Spirito Santo, la forte spinta per la pace tra i popoli. Il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini è stato più volte chiamato a rappresentare la città di Siena e la Diocesi in importanti appuntamenti spirituali e culturali. In questa occasione, uniamo il sogno di Santa Caterina, forse utopia, di costruire la pace in Europa e nel mondo con un evento che porta a Siena chi pianifica strutture forti, come vorremmo fosse la pace. Necessita di una progettazione, una volontà, un lavoro costante e duraturo, come la realizzazione di un’opera di ingegneria e la creazione di una grande composizione musicale».

Dopo una breve prolusione sul ruolo di Santa Caterina come costruttrice di pace, saranno eseguiti Factus est repente, James MacMillan; Da Pacem Domine, Arvo Pärt; Lux aurumque, Eric Whitacre; si continua con Christi amor [testo di Santa Caterina da Siena], O spirito santo, Liberami o Cristo, Santo mio Padre, Lorenzo Donati; The Conversion of Saul, Randall Stroope; Song for Athene, John Taverner; O salutaris Hostia, Ēriks Ešenvalds; gran finale con estratti dal Requiem, Introitus – Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, Libera me, Ildebrando Pizzetti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.