FIRENZE – Non ci sono solo Agnese Carletti e Marcello Pierucci, eletti rispettivamente presidenti delle Province di Siena e Lucca. La tornata elettorale per il rinnovo dei Consigli provinciali coinvolgeva anche Arezzo, Livorno, Pisa, Prato.

Il corpo elettorale era formato da sindaci e consiglieri comunali dei territori per un totale di 2.381 votanti: Arezzo 490, Livorno 297, Lucca 471, Pisa 541, Prato 119, Siena 463. I Comuni coinvolti erano 168.

AREZZO

Si assegnavano 12 seggi: 6 sono andati al centrodestra, 5 al centrosinistra e 1 al patto civico.

La lista “Comuni per la Provincia” ha ottenuto 6 consiglieri: Meri Stella Cornacchini; Lorenzo Basagni, Francesco Lucacci, Simon Pietro Palazzo, Lucia Scancariello, Carla Borri.

La lista “Centrosinistra per Arezzo” ha ottenuto 5 consiglieri: Paolo Brandi, Elena Spadaccio, Anna Canaccini, Filippo Polcri, Valentina Vaccari.

La lista “Patto Civico – Intra Tevere et Arno” ha ottenuto un consigliere: Marta Mancianti.

LIVORNO

Il centrosinistra con la lista Provincia Democratica ha mantenuto la maggioranza raccogliendo 115 voti che hanno consentito di eleggere 7 Consiglieri provinciali: Eleonora Agostinelli, Pietro Caruso, Francesca Ricci, Gabriele Signorini, Michele Grosso, Lia Galli, Andrea Solforetti, Sandra Scarpellini.

La lista Per la Provincia di Livorno sarà rappresentata da 3 consiglieri: Alessandro Perini, Paolo Di Paola e Massimo Giannellini.

La lista Livorno Provincia Civica (39 voti) ottiene 2 consiglieri: Roberta Ferretti e Andrea Morini.

PISA

A Pisa sono stati eletti i 12 rappresentanti che siederanno nel Consiglio provinciale. Il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza incassando 244 voti e piazzando così in assise 7 consiglieri contro i 5 del centrodestra che si è fermato a 186 voti.

Per la lista Centrosinistra per la Provincia di Pisa risultano eletti Linda Vanni, Matteo Puccioni, Cristina Bibolotti, Graziano Pacini, Arianna Buti, Simone Giglioli, Maria Antonietta Scognamiglio.

Per la lista Comunità e Territori siederanno nel Consiglio provinciale pisano Matteo Bagnoli, Alessandra Orlanza, Ilaria Boggi, Roberto Sbragia, Francesca Vitarelli.

SIENA

La maggioranza va alla lista Insieme con Agnese Carletti per la Provincia di Siena che ottiene 7 seggi: eletti Andrea Frosini, Fabrizio Nepi, Alessandro Masi, Andrea Marrucci, Luciana Bartaletti, Laura Di Banella, Giuseppe Stiaccini.

Alla lista Insieme per la Provincia di Siena vanno 3 seggi: eletti Gianfranco Maccarone, Paolo Salvini e Alessio Serragli.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!