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CAMAIORE – Duplice omicidio questa mattina in Versilia. Poco prima delle 15 di mercoledì 24 giugno, un uomo di poco più di sessant’anni ha ucciso con colpi di fucile la moglie e il figlio nella sua abitazione a Vado, sulle colline di Camaiore.

A dare l’allarme sono stati alcuni familiari che hanno sentito gli scoppi e si sono avvicinati alla casa. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 di Viareggio, un’ambulanza della Misericordia di Camaiore, la Croce Rossa di Viareggio e l’elicottero Pegaso 3; è stata inoltre inviata una squadra dei Carabinieri e sono stati avvisati i Vigili del fuoco.

I soccorritori, una volta messa in sicurezza l’area dalle forze dell’ordine, hanno constatato il duplice omocidio, con il decesso della donna, di circa 50 anni, e del giovane, intorno ai 24 anni; le loro generalità sono in corso di acquisizione. Stando alle prime informazioni, le vittime sarebbero la moglie e il figlio dell’uomo, che è rimasto sul posto fino all’arrivo dei Carabinieri.

La procura e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e movente dell’accaduto.

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