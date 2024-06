FIRENZE – Si avvicina il triplice suono della campanella. La scuola è quasi finita. Solo la Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano hanno come termine la prossima settimana.

I primi ad andare in vacanza, già da giovedì 6 giugno, sono gli studenti dell’Emilia Romagna, Marche e Valle d’Aosta. Venerdì 7 giugno è la volta degli studenti della Puglia e della Sardegna. Sabato 8 giugno è l’ultimo giorno di lezione per questo anno scolastico per gli studenti dell’Abruzzo, della Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria e del Veneto. Il 10 giugno fine lezioni in Toscana. L’11 nella provincia di Trento e il 14 nella provincia di Bolzano.

Gli esami di maturità avranno inizio il 19 giugno alle ore 8.30. Per gli esami di terza media sono invece le singole scuole a stabilire il calendario degli esami.