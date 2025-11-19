Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La squadra ancora non è pronta. Saranno altre ore di messa a punto, prima che le distanze siano ricomposte.

A questo proposito, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato che la prima riunione ufficiale si terrà domattina alle 10:30.

“Sto proprio facendo i ritocchi” ha spiegato, aggiungendo che da quell’incontro uscirà la suddivisione definitiva dei compiti tra gli otto assessori e il sottosegretario alla presidenza.

Interpellato sulle possibili difficoltà nel definire la ripartizione delle deleghe, Giani ha chiarito che “non ci sono nodi principali, c’è solo da definire in modo armonico i vari argomenti per una nuova giunta”, sottolineando come la presenza di cinque nuovi assessori su otto e la nomina del sottosegretario alla presidenza rappresentino una novità importante. “Laborioso distribuire le deleghe? Cinque anni fa lo fu molto di più”, ha aggiunto.

Sulle voci di tensioni interne alla maggioranza, Giani ha risposto con un sorriso: “Le vivo con il sorriso sulle labbra, perché onestamente vedo che c’è un appassionarsi a quelle che possono essere le modalità con cui partire.” Ha ribadito che le discussioni sono fisiologiche, gestibili e orientate a un buon lavoro di squadra.

Infine, a proposito delle indiscrezioni su un possibile rifiuto delle deleghe da parte dell’assessora Alessandra Nardini, il presidente ha tagliato corto: “Direi proprio di no, mi sembra che questo sia assolutamente fuori da ogni dimensione.”