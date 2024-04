FIRENZE – Un 2023 da ricordare per l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze che, nel corso dell’anno, ha raggiunto il record di tre milioni di passeggeri.

Lo scalo, “nei primi 11 mesi dell’anno ha registrato un traffico passeggeri in incremento del 38,1%” che “ha contribuito agli ottimi risultati raggiunti complessivamente negli ultimi 11 mesi da Toscana aeroporti. Da gennaio a novembre negli aeroporti toscani di Pisa e Firenze sono transitati 7.695.513 passeggeri, in aumento del +22,5% rispetto al 2022”.

“Un traguardo storico – commenta l’ad di Toscana Aeroporti Roberto Naldi per il record fiorentino -, raggiunto dopo anni difficili per il settore, a dimostrazione dell’attrattività della città di Firenze e dell’impegno costante di Toscana aeroporti nell’offrire una rete sempre più fitta di collegamenti: nell’ultimo anno, lo scalo fiorentino è stato infatti servito da 20 compagnie aeree per un totale di 41 rotte, 14 nuovi collegamenti, 34 destinazioni internazionali e 7 italiane”.