FIRENZE – Giovedì 28 dicembre alle 16.30, al cinema Astra di piazza Beccaria (Firenze) saranno proiettati consecutivamente i tre film della Trilogia dei colori del regista polacco Krzusztof Kieślowski: Film Blu, Film Bianco, Film Rosso (tutti in versione originale con sottotitoli in italiano).

Si tratta dei celebri tre film che il regista polacco, tra il 1993 e il 1994, ha dedicato ai colori della bandiera francese. Sebbene l’intento filosofico del regista sia stato quello di comporre una trilogia sui tre concetti espressi nel motto della Rivoluzione francese, i tre film hanno come tema comune il dolore nella forma della sofferenza umana. In ognuno di questi film Kieślowski rappresenta un tipo di dolore e un modo di reagire ad esso, come elaborarlo e come esorcizzarlo. Insieme questi tre film espongono una fenomenologia del dolore e delle modalità umane di reazione ad esso.

Ingresso per ogni film 7 euro; per chi vede due o tre film della giornata biglietto-maratona a 4,00 euro a spettacolo.