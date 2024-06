VAGLI SOTTO – Appena il tempo di festeggiare il quarto mandato, poi per Maria Puglia, sindaco di Vagli Sotto (Lucca), è scattata la condanna per truffa ai danni dello Stato.

Per i giudici avrebbe percepito in modo indebito la pensione di invalidità civile. Tre anni di reclusione la pena in primo grado. Secondo l’accusa, parte dei certificati da lui prodotti per richiedere la pensione di invalidità sarebbero stati modificati con una macchina da scrivere. Da parte del primo cittadino, al tempo della richiesta della pensione guardiano della diga, ci sarebbero anche comportamenti atti a mentire sulle sue reali condizioni.