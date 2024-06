LUCCA – Il Toscana Pride si svolgerà il 7 settembre a Lucca. Per la prima volta l’evento verrà fatto nel mese di settembre e non a giugno, come di consueto.

Il claim dell’edizione 2024 è ‘Indomitə e Fierə’ che, si spiega, “prende spunto dal simbolo della città di Lucca, ovvero la pantera”. “La comunità queer toscana – hanno fatto sapere gli organizzatori – è pronta a scendere in piazza per denunciare l’omolesbobistransafobia di Stato e la violenza istituzionale del Governo Meloni che ha mostrato il suo vero volto familista, sovranista, razzista e abilista”.

Il punto di partenza per ripartire. “Chiederemo alla cittadinanza – ha dichiarato la portavoce del Toscana Pride Monia Marcacci – di unirsi a noi nella lotta per ottenere una legge contro le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere e contro la misoginia e l’abilismo, il riconoscimento delle figlie e dei figli delle famiglie omogenitoriali, una legge sulle adozioni anche a single e coppie dello stesso genere, una nuova legge per il diritto all’autodeterminazione delle persone trans* e non binarie, una legge che vieti le terapie riparative”.