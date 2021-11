FIRENZE – Un assistente virtuale, disponibile 24 ore su 24, a Firenze per dare risposte e orientare il turista verso un’esperienza più completa e sostenibile nell’approccio alla città, con un sistema di suggerimento di mete e itinerari alternativi collegato al wifi e alla rilevazione delle presenze.

Sono solo alcune delle nuove funzionalità interattive, attive da domani 1 dicembre, di live chat con gli operatori degli Infopoint turistici e potenziamento del ‘salta la folla’ integrate nel portale e nella app Feel Florence. Le novità sono state presentate dall’assessore al turismo Cecilia Del Re alla Bto nel corso del panel sulla valorizzazione delle destinazioni turistiche in chiave digitale.

Assessore Del Re: «Un ulteriore elemento verso un servizio sempre più personalizzato e in grado di orientare il visitatore»

«Uno strumento che ha visto in un anno e mezzo raddoppiare tutti gli indicatori – ha detto Del Re -, con un numero di utenti che ha superato i 70mila e oltre 8mila download della app. Le nuove funzionalità rappresentano un ulteriore elemento verso un servizio sempre più personalizzato e in grado di orientare il visitatore suggerendo mete e itinerari alternativi ai percorsi tradizionali, nella costante ricerca per ampliare i confini dell’attrattività anche fuori dai 5 chilometri quadrati del centro storico e arrivare a tutti i quattro ambiti turistici».