ARCIDOSSO – Nasce in ambulanza durante una copiosa nevicata grazie all’intervento degli operatori del 118. E’ quanto accaduto nella notte di lunedì ad Arcidosso (Grosseto), a venire la luce la piccola Lina di quasi 3 kg, terzogenita di una giovane coppia di origine algerina.

Alle prime contrazioni la donna ha allertato i sanitari che sono giunti sul posto con un’ambulanza medicalizzata da Castel del Piano con a bordo un medico e un’infermiera ed un’altra dalla Misericordia di Castel del Piano con due volontari che hanno raggiunto l’abitazione della coppia con non poche difficoltà a causa della neve. L’obiettivo era il trasferimento all’ospedale di Grosseto ma la piccola Lina aveva fretta di venire al mondo ed è nata in ambulanza durante il trasporto con l’assistenza dei sanitari in contatto il reparto di ostetricia. Mamma e figlia sono ora ricoverate all’ospedale di Grosseto in perfette condizioni e tra oggi e domani saranno dimesse per poter abbracciare il marito, padre e fratelli. «Mi hanno aiutato degli angeli, sono stati professionali e premurosi – racconta mamma Amel -. Io e la piccola stiamo bene e anche se ho avuto paura è andato tutto liscio e questa è la cosa più importante».